غاريث ماثياس، الطفل الذي كتب نعيه قبل وفاته يهز مشاعر العالم

في واقعة هي الأولى من نوعها هزت العالم بأكمله على مواقع التواصل الإجتماعي، كتب طفل في الخامسة من عمره نعيه قبل وفاته الشهر الماضي بعد إصابته بنوع نادر من مرض السرطان.

غاريت مكائيل ماثياس قال في نعيه الذي نشر على مواقع التواصل الإجتماعي قبل وفاته في السادس من تموز/ يوليو كما أراد هو ووالدته قائلا " لا اريد جنازة يسودها الحزن، أراكم لاحقا يا من تنعونني".

عانى غاريت لمدة تسعة أشهر من جحيم هذا المرض الخبيث قبل أن يخسر معركته مع السرطان. خلال ذلك الوقت لم يفقد روحه الدعابة وكان يحب مضايقة الأطباء والممرضات والمتدربين والأطباء الموظفين الجدد.

سأل الوالدان طفلهما عن الطريقة التي يريد أن يتعاملوا بها مع جثمانه، فأجاب: "أريد أن يُحرق جثماني وأن يوضع الرماد في شجرة حيث يمكنني أن أعيش كغوريلا".

غاريث توفي بعد عجز الأطباء عن إيجاد علاج لإنقاذ حياته وبقي في المستشفى لمدة تسعة أشهر قبل أن يرحل عن هذه الحياة تاركا رسالة نعي.

نص النعي

غاريث مايكل ماتياس، المعروف بـ " غاريث الكبير Underpants"

من فان متربإيؤوا

اسمي غاريت مايكل بوفياس

عيد ميلادي: عمري 5 سنوات

عنواني هو: أنا Bulldog!

اللون المفضل لدي هو: أزرق ... والأحمر والأسود والأخضر

بطلي المفضل هو: الرجل الوطواط… وتور وأيرون مان، هولك الخارق والسايبورغ

عندما أكبر سأكون ملاكما محترفًا

الأشخاص المفضلين لدي هم: أمي وأبي وأختي ديلسينا "ديلفينا"

جدي وجدتي مع البيت الجديد، فريدريك وشيريل كروجر

جدي وجدتي مع عربة الكارفان، دانيال ونيتا ماتياس

أبناء عمي: غرادي "ذلك الرجل الذي أخذني مرة واحدة إلى لندن لوكا وماري

عمتي جانيت و ستينكي وعمي أندي (أندرو وجانيت كروجر) ،

هذان الرجلان، كما تعلمون أعمامي (كريستوفر كروغر وجيمس تايلر)

الرجل الوطواط!!

الأشياء التي أحبها أكثر:

اللعب مع أختي، أرنبي الأزرق، المعدن المتعرج، ألعاب ليغوس، أصدقائي في الحضانة، باتمان، وعندما أستعد للنوم.

أشياء أكرهها:

السروال!، السرطان الغبي القذر، عندما يصلون إلى منفذي، الإبر ....

عندما أموت: سوف أكون غوريلا وأرمي القاذورات على أبي!

أحرق أو أدفن: أريد أن أحرق تماما مثل والدة تور عندما ماتت وتحولت إلى شجرة حتى أتمكن من العيش فيها عندما أصبح غوريلا.

جنازة كبيرة أو صغيرة:

الجنائز حزينة، ولهذا أريد 5 منازل منفوخة (لأنني أبلغ 5 سنوات)ورجل وطواط وأيسكريمات.

مراسم الجنازة

بعد وفاة غاريث قالت والدته إيميلي إنها شعرت بالراحة لأن كلمات ابنها "لمست قلوب الكثير من الناس" بعد رحليه عن هذا العالم. وأضافت إيميلي " لم أستطع إدراك فكرة نشر نعي لا يحمل معلومات عن المتوفى وكيف كان الشخص الذي مات، لهذا أردت أن أعرف الناس بشخصية غاريث، وهنا خطرت لي فكرة أن يكتب نعيه بنفسه".

والدا غاريث إميلي وريان ماتياس قاما بتنظيم وقفة لتكريم رغبات غاريث الأخيرة من خلال الاحتفال بالحياة يوم السبت 14 يوليو/ تموز من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 11 مساءً. كما أقيمت مراسم الدفن الرمزي وألعاب نارية بعد غروب الشمس مباشرة.

وستقام مراسم دفن خاصة للعائلة لنشر رماد غاريث في وقت لاحق عندما يتوصل والديه إلى طريقة تمكنهم من جعل هذا الرماد في شجرة داخل محمية طبيعية.

وشكر والدا غاريث الأطباء والممرضين والمختصين والموسيقيين والمعالجين والمتطوعين الذين عملوا بلا كلل لعلاج غاريث من مرض السرطان. الواقع بالنسبة لغاريث والكثير من الأطفال الآخرين المصابين بهذا المرض أن سرطان الأطفال هو وحش قبيح شرير يترك أثار مدمرة.

بالنسبة لغاريث والعديد من الأطفال الذين أصيبوا بالسرطان فإن السرطان يقتل. وأولئك المحظوظون الذين شفيوا من هذا المرض يحتفظون بأثار جانبية على المدى الطويل ويعيشون في حالة خوف مستمرة من الانتكاسة.

والدا غاريث أكدا أنهما سيناضلان بقوة من أجل التوصل إلى علاج حتى لا يتم سلب أي أطفال آخرين من طفولتهم، وأن لا يفقد أي أخوة أشقاءهم أو أصدقائهم ، ولا يضطر أي من الوالدين الآخرين دفن أطفالهم.

نعي غاريت انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي فيما نشرت ما كتبه وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي.

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