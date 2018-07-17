شاهد: مطاردة وإطلاق نار بين شرطة ومشتبهين بهم في لاس فيغاس

نشرت شرطة لاس فيغاس الاثنين 16 يوليو/ تموز مقطع فيديو صُور يوم الأربعاء الماضي، بواسطة كاميرا شرطي محمولة لملاحقة مجرمين خطيرين أطلقوا النار على الشرطة.
وبحسب مصادر في الشرطة فإن المشتبه بهم أطلقوا النار 34 مرة على رجال الأمن خلال المطاردة معرضين حياة الناس للخطر، حيث انتهت المطاردة بمقتل مجرمين واصابة الثالث.
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