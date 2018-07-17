تعرف على أغنياء العالم بين المشاهير بحسب تصنيف فوربس

احتل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة مقدمة قائمة "فوربس" للمشاهير لأكثر لاعبين كرة القدم دخلاً في العام 2017 بحوالي 111 مليون دولار. وأشارت المجلة إلى أن مداخيل ميسي تتمثل في الراتب الذي يتقاضاه مع برشلونة وعقود الإعلانات الخاصة به. كما صنفت المجلة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي وقع عقد انتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس كثاني لاعب الأكثر دخلا بمجموع 108 ملايين دولار. وسجل رونالدو خلال الموسم الماضي 44 هدفاً .
الملاكم الأمريكي فلويد الأغنى على الاطلاق
مجلة "فوربس" نشرت في عددها الصادرة الإثنين قائمة تضم أكثر 100 شخصية من حيث حجم ثروتهم حول العالم واحتل الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر مقدمة الترتيب بمبلغ 285 مليون دولار، متبوعا بالممثل الأمريكي جورج كلوني بنحو 239 مليون، كما حلت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر في المركز الثالث.
وتحتل جينر المرتبة السابعة والعشرين في قائمة فوربس لأغنى السيدات العصاميات في الولايات المتحدة، متفوقة على عدد من المشاهير مثل باربرا سترايساند بـ 400 مليون دولار وبيونسيه بـ 335 مليون دولار وتايلور سويفت بـ 320 مليون دولار.