عاجل

عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

تعرف على أغنياء العالم بين المشاهير بحسب تصنيف فوربس

تقرأ الآن:

تعرف على أغنياء العالم بين المشاهير بحسب تصنيف فوربس

تعرف على أغنياء العالم بين المشاهير بحسب تصنيف فوربس
حجم النص Aa Aa

احتل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة مقدمة قائمة "فوربس" للمشاهير لأكثر لاعبين كرة القدم دخلاً في العام 2017 بحوالي 111 مليون دولار. وأشارت المجلة إلى أن مداخيل ميسي تتمثل في الراتب الذي يتقاضاه مع برشلونة وعقود الإعلانات الخاصة به. كما صنفت المجلة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي وقع عقد انتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس كثاني لاعب الأكثر دخلا بمجموع 108 ملايين دولار. وسجل رونالدو خلال الموسم الماضي 44 هدفاً .

الملاكم الأمريكي فلويد الأغنى على الاطلاق

مجلة "فوربس" نشرت في عددها الصادرة الإثنين قائمة تضم أكثر 100 شخصية من حيث حجم ثروتهم حول العالم واحتل الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر مقدمة الترتيب بمبلغ 285 مليون دولار، متبوعا بالممثل الأمريكي جورج كلوني بنحو 239 مليون، كما حلت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر في المركز الثالث.

وتحتل جينر المرتبة السابعة والعشرين في قائمة فوربس لأغنى السيدات العصاميات في الولايات المتحدة، متفوقة على عدد من المشاهير مثل باربرا سترايساند بـ 400 مليون دولار وبيونسيه بـ 335 مليون دولار وتايلور سويفت بـ 320 مليون دولار.

اقرأ المزيد على يورونيوز:

أخت كيم كارداشيان تقترب من لقب أصغر مليارديرة في العالم

الملاكم فلويد مايويذر يطيح برونالدو من على عرش الرياضيين الأعلى دخلاً

لأول مرة..الوليد بن طلال خارج قائمة فوربس لأثرياء العرب

وفي المرتبة الرابعة، حلت القاضية والوجه التلفزيوني الأمريكي جودي شيندل فيما صنفت فوربس دواين جونسون الرياضي ورجل الأعمال في المركز الخامس بحوالي 124 مليون دولار، متبوعا بفرقة يو 2 الأيرلندية وفرقة كولد بلاي البريطانية والمغني البريطاني إد شيران.