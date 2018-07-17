في الوقت الذي يستكمل فيه إنشاء جسر يبلغ طوله 30 كيلومترا بين هونج كونج والصين عبر مصب نهر اللؤلؤ، تناضل الدلافين البيضاء النادرة في الصين من أجل البقاء.
الدلافين النادرة مهددة بجسر يربط هونغ كونغ بالصين
الدلافين النادرة مهددة بجسر يربط هونغ كونغ بالصين
وانخفض عدد هذه الدلافين بنسبة 80% تقريباً، أي من أكثر من 200 إلى 47، على مدى العقد الماضي مع بدء بناء جسر تبلغ تكلفته 19 مليار دولار ، وفقا لمجموعات حماية البيئة.
وقالت ليندسي بورتر ، عالمة أبحاث أولية في "SMRU Hong Kong"، وهي مؤسسة استشارية لبحوث الأحياء البحرية، إن الزيادة في الضوضاء تحت سطح الماء جعلت من الصعب على هذه الأنواع التواصل، موضحةً أنه بما أن هذه الدلافين ذات نشاط اجتماعي عال فإن قدرتها على البقاء على قيد الحياة ستتأثر.
أصبح الدلفين الأبيض الصيني، ولونه الحقيقي مائل إلى الوردي حيث يستمد هذا اللون من الأوعية الدموية تحت الجلد، التميمة الرسمية لمراسم تسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في عام 1997. وقالت بورتر إن هذه الدلافين، والتي تعرف أيضا باسم الدلفين الهندي الباسيفيكي، أصبح إيجادها أكثر صعوبة.
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وقالت بورتر إن أكثر من نصف الدلافين التي رصدت ظهرت عليها علامات المرض مثل الآفات الجلدية والالتهابات وذلك بسبب الإجهاد ومستويات الضوضاء المرتفعة.
وقالت سامانثا لي، وهي مساعدة المدير في صندوق الحفاظ على المحيطات في الصندوق العالمي للأحياء البرية في هونغ كونغ ، إن الارتفاع الكبير في حركة النقل البحري حول هونج كونج، والملوثات، والصيد الجائر، أدوا أيضاً إلى فقدان مواطن هذه الدلافين.
وحاولت حكومة هونغ كونغ معالجة المشكلة عن طريق إزالة بعض المناطق وإنشاء يعض المتنزهات الطبيعية كتعويض عن مشاريع البنية التحتية، لكن الخبراء يقولون إن الدلافين لا تعود إلى المنطقة.