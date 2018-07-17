شاهد: محنطات الحيوانات المنقرضة والنادرة في المتحف الحيواني بالجيزة

يقع متحف الحيوانات في قلب حديقة الحيوان في منطقة الجيزة في العاصمة المصرية القاهرة، ويضم محنطات لحيوانات تعود لأكثر من مئة عام وكان يعيش معظمها في الحديقة.

ويتألف المتحف من ثلاثة طوابق، حيث يتم عرض مئات من الثدييات والحشرات والزواحف، ويعرض الكثير من الحيوانات النادرة وحتى المنقرضة.

ويقول مدير حديقة الحيوان محمد رجائي :" إن ما يميز هذا المتحف هو وجود حيوانات محفوظة ماتت في القرن العشرين وتعتبر هذه الحديقة أقدم حديقة في المنطقة بالكامل".