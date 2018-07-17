شاهد: محنطات الحيوانات المنقرضة والنادرة في المتحف الحيواني بالجيزة

يقع متحف الحيوانات في قلب حديقة الحيوان في منطقة الجيزة في العاصمة المصرية القاهرة، ويضم محنطات لحيوانات تعود لأكثر من مئة عام وكان يعيش معظمها في الحديقة.
ويتألف المتحف من ثلاثة طوابق، حيث يتم عرض مئات من الثدييات والحشرات والزواحف، ويعرض الكثير من الحيوانات النادرة وحتى المنقرضة.
ويقول مدير حديقة الحيوان محمد رجائي :" إن ما يميز هذا المتحف هو وجود حيوانات محفوظة ماتت في القرن العشرين وتعتبر هذه الحديقة أقدم حديقة في المنطقة بالكامل".
وتُعرض الحيوانات النادرة في الطابق الثاني من المتحف بينما تُخصص القاعة الرئيسية في الطابق الأول لبقايا الحيتان والزرافات والقرود.
وتوجد طرق عديدة لحفظ الحيوانات، ويلجأ هذا المتحف لطريقة بالغة الدقة تعتمد على دباغة الجلود وتشكيل أسلاك صلبة ثم حشي الحيوانات بالألياف.
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وتأسس المتحف في عام 1906 وتم إغلاقه ثلاث مرات في تاريخه، ويضم محنطات نادرة لا توجد في أماكن أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط.
وقالت مديرة المتحف سوزان كمال إن إجراءات عديدة يتم اتخاذها بهدف إعادة جذب الزوار للمتحف. وأضافت أنه سيتم تزويد قاعات العرض بكاميرات ونظام صوتي وتوفير مطبوعات تحتوي على المعلومات الكاملة عن كل قسم في المتحف.
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