سي.إن.بي.سي الصينية توقع اتفاقا للتنقيب عن النفط في الإمارات

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول تنفيذي بقطاع النفط مقيم في بكين على دراية برحلة وانغ المزمعة، "سيكون اتفاقا أوليا حول التعاون الواسع يغطي استثمارات المنبع والمصب".

وسيكون توقيع الاتفاق خلال زيارة رسمية يقوم بها مسؤولون صينيون رفيعو المستوى إلى دولة الإمارات من بينهم رئيس مجلس إدارة سي.إن.بي.سي وانغ يي لين.

قالت أربعة مصادر مطلعة إن من المتوقع أن توقع شركة سي.إن.بي.سي الصينية اتفاقا مبدئيا مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في وقت لاحق من هذا الشهر للاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز ومشروعات التكرير.

وسي.إن.بي.سي إنترناشونال، هي ذراع الاستثمار الخارجي للشركة الكبرى المملوكة للدولة في قطاع التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. وقال المسؤول التنفيذي إنها تقود المباحثات مع أدنوك.

وقال متحدث باسم أدنوك إن الشركة تلقت "اهتماما كبيرا" من السوق ومن الشركاء القائمين والجدد منذ أن أعلنت عن خطتها لتوسعة نموذج شراكتها الاستراتيجية، لكنه أحجم عن التعليق على اتفاق بعينه.

وستستضيف الصين قمة صينية عربية رفيعة المستوى يوم الثلاثاء المقبل سيلقي خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة مهمة.

وقال مصدر ثان، وهو مسؤول في سي.إن.بي.سي، "نرى توجها لدى بعض الدول الخليجية مثل أبوظبي وقطر والسعودية للتحرك صوب تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز من خلال التخارج من بعض تلك الأصول بهدف تحرير رأس مال لقطاعات أخرى".

يذكر أن الاستثمارات الصينية في الإمارات كبيرة، فقد بلغ عددعدد المستثمرين الصينيين في أسواق المال الإماراتية 817 مستثمرا مع نهاية العام 2017 تجاوزت قيمة تداولاتهم نحو 900 مليون درهم.. وذلك وفقا للأرقام الرسمية التي أظهرت أيضا وجود أكثر من 15 مؤسسة استثمارية صينية تعمل في الأسواق، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء الإماراتية.

ووصل عدد صفقات البيع والشراء التي نفذها مستثمرون صينيون 4543 صفقة في سوق دبي المالي خلال 2017 والأسهم المتداولة 159.13 مليون سهم بقيمة 326 مليون درهم.

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وقال حسن السركال الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي " إن السوق يمتلك قاعدة مستثمرين ضخمة ومتنوعة تتجاوز 840 ألف مستثمر يمثلون ما يزيد على 200 دولة.. أما فيما يخص المستثمرين الصينيين المسجلين في السوق فيصل عددهم إلى 566 مستثمرا يمتلكون 76.2 مليون سهم من أسهم الشركات المدرجة في

وفي مجال التجارة غير النفطية، وبحسب ما جاء في الوكالة، فإن قيمتها بين أبو ظبي والصين 13.2 مليار درهم خلال العام 2017.. تشكل ما نسبته 8.2 في المائة من إجمالي تجارة الإمارة المسجلة في نهاية العام ذاته والبالغة نحو 160 مليار درهم وفق الأرقام الصادرة عن مركز إحصاء أبو ظبي.

وتظهر القراءة الخاصة بالمؤشر البياني لبوصلة حركة تجارة السلع غير النفطية لأبو ظبي أن الصين تصنف ضمن قائمة الخمس الكبار الذين ترتبط معهم الإمارة بأكبر علاقات تجارية عالميا مدعومة بتعاون اقتصادي قوي على مختلف الصعد.

وبالعودة إلى تفاصيل التبادل التجاري للسع غير النفطية بين الجانبين، فقد بلغت قيمة صادرات أبو ظبي للصين نحو 4.2 مليار درهم خلال العام 2017 بحسب أرقام مركز الإحصاء الواردة ضمن تقريره عن التجارة السلعية غير النفطية التي دخلت أو خرجت من المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي مع العالم خلال فترة الرصد.

وعلى صعيد تجارة السلع الواردة.. فقد بلغت قيمتها بين أبو ظبي والصين خلال العام 2017 نحو 5.5 مليار درهم.. في حين وصلت قيمة تجارة إعادة التصدير بين الجانبين 3.5 مليار درهم.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الإمارات والصين هي نموذج بالغ الأهمية في خريطة العلاقات الاقتصادية الخارجية لدولة الإمارات.. مؤكدا أن البلدين يجمعهما مستوى عال من الحوار والتنسيق المشترك خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يعكسه كثافة الزيارات الرسمية والتجارية بينهما، والتي تجاوز عددها أكثر من 120 زيارة رسمية لوفود حكومية وبعثات تجارية ومن القطاع الخاص خلال الفترة من 2011 حتى 2017.

وأضاف - في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات "وام " - أن الصين تعد ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وهي ركن التنمية الأبرز في القارة الآسيوية، كما أنها تعد أحد أهم اللاعبين المؤثرين في نمو الاقتصاد وحركة التجارة وتدفقات الاستثمار على الصعيد العالمي.