لقى ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 52 آخرون فى حادث على طريق سريع فى ولاية ميناس جيرايس بجنوب شرقى البرازيل، وفقا لما ذكرته الشرطة.
حادث مروري في البرازيل يتسبب بمقتل 8 وإصابة أكثر من 50 شخصاً
حادث مروري في البرازيل يتسبب بمقتل 8 وإصابة أكثر من 50 شخصاً
واصطدم ما لا يقل عن 5 سيارات و 4 شاحنات وحافلة صباح الاثنين فى جزء من الطريق السريع الذى يقع في فرانسيسكو سا، وهى مدينة تبعد حوالى 470 كيلومترا عن عاصمة ولاية ميناس جيرايس، بيلو هوريزونتى.
ويواصل رجال الإطفاء أعمال الإنقاذ في الوقت الذي يبدو فيه عدد القتلى مرشح للارتفاع ، وفقا للسلطات المحلية.
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واحترق أربعة من القتلى الثمانية حتى الموت، حيث كانت إحدى الشاحنات تحمل الوقود واشتعلت بها النيران عندما وقع الحادث، وفقا لما ذكرته الشرطة.
وتم تطويق جميع الطرق ومنع الوصول بالكامل إلى المنطقة، كما نقل بعض الضحايا إلى المستشفيات المحلية، بما في ذلك رجل أصيب بحروق من الدرجة الثالثة في 90٪ من جسمه.