خوف ألماني وترقب صيني وامتعاض أوكراني بسبب قمة ترامب بوتين

أثار المؤتمر الصحفي بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين صدمة واسعة النطاق وسخرية عبر الولايات المتحدة، فقد نظر إليه وعلى نطاق واسع أنه جاء لتقويض المؤسسات الأمريكية وتمكين أحد المنافسين.

ألمانيا

بلد واحد حيث يبدو أن الحكم صدى الصدمة التي شعرت بها في جميع أنحاء الولايات المتحدة كانت ألمانيا.

ورأى المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الاثنين في هلسنكي ترامب مع بوتين ضد وكالات الاستخبارات الأمريكية بشأن ما إذا كانت موسكو قد تدخلت في انتخابه في البيت الأبيض.

وشارك ولفغانغ إيشينجر ، سفير ألمانيا السابق لدى الولايات المتحدة، تغريدة المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية جون برينان، وأضاف أن "ليس الأوروبيون فقط خائفين"

حملت صحيفة "بيلد" اليوم الثلاثاء عنوان "ردود الفعل على اجتماع ترامب - بوتين: ضعيف للغاية، وخانع للغاية، وصمة عار".

وتوجت اجتماعات ترامب مع بوتين زوبعة من الفوضى استمرت ستة أيام، في قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، عبر تهديد الحلفاء حول الإنفاق، واستفراد ألمانيا بشأن صفقة خط أنابيب مع روسيا.

وقال وزير الخارجية الالماني هايكو ماس لصحيفة فانكه "لم يعد بوسعنا الاعتماد بشكل كامل على البيت الأبيض". مضيفاً أنه "للحفاظ على شراكتنا مع الولايات المتحدة، يجب علينا تعديلها. ..النتيجة الأولى الواضحة، هي أنه لا يمكن إلا أن نتقارب أكثر في أوروبا".

روسيا

في الوقت الذي انتقد فيه ترامب، من غير المستغرب أن يعود بوتين إلى مدحه.

واتفق معظم المحللين الغربيين على أن الزعيم الروسي قد حقق أهدافه بمجرد تأمين الاجتماع المباشر، وهو خطوة نحو تطبيع العلاقات بعد التدخلات في أوكرانيا والانتخابات الرئاسية الأمريكية، وغيرها من التجاوزات المزعومة.

ويكافح اقتصاد روسيا منذ أن ضربته العقوبات الدولية، بسبب ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014، ودعمها للانفصاليين الذين يقاتلون الحكومة في شرق أوكرانيا، والتدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 في الولايات المتحدة.

وقبل أن يجلس ترامب وبوتين، أثارت وزارة الخارجية الروسية الدهشة عندما ردت على تغريدة ترامب حول التحقيق في التدخل الانتخابي.

كانت العناوين الروسية بعد ذلك توحي بالانتصار، فكتبت صحيفة روسيسكايا غازيتا التي تديرها الدولة "محاولات الغرب لعزل روسيا باءت بالفشل".

في موسكو، كان هناك اعتراف بأن القمة لم تحقق أي اختراقات في قضايا مثل سوريا أو أوكرانيا أو السيطرة على الأسلحة. بدلاً من ذلك، كان التركيز على رمزية أن يجلس زعيم القوة العظمى المتبقية في العالم وجهاً لوجه مع بوتين بعد سنوات من العزلة الدولية.

"إن اهتمام العالم كله يركز اليوم على هلسنكي، وهذا واضح للجميع، مصير العالم يتم تحديده بين روسيا والولايات المتحدة، يجتمع قادة القوتين الرئيسيتين في كوكبنا"، كتب أليكسي بوشكوف عضو مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي، في تغريدة له.

المملكة المتحدة وفرنسا

بين اجتماع الناتو وقمة هلسنكي، تسبب ترامب في حدوث فوضى أثناء زيارة استغرقت أربعة أيام لبريطانيا.

وقد استخدم مقابلة مفاجئة مع صحيفة "ذا صن" لقمع خطط رئيس الوزراء تيريزا ماي في بريكسيت، واقترح أنها قتلت إمكانية توقيع صفقة تجارية مع الولايات المتحدة. كما أثار احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك بعض أكبر المظاهرات التي شهدتها لندن منذ سنوات.

وبينما كانت هلسنكي تطغى عليها، كان المشرعون البريطانيون مشغولين بالتعامل مع سياساتهم المتعلقة بالبريكسيت هذا الأسبوع. لكن حكم الصحافة البريطانية في أعقاب اجتماع ترامب - بوتين كان شديد القسوة.

وجاء العنوان الرئيسي في صحيفة "ميرور" في هذا السياق، في حين ركزت صحيفتا "ذي تايمز" و "ذي غارديان" على رد الفعل العنيف في الولايات المتحدة.

أما فرنسا المنتشية صحافتها بالفوز بنهائيات كأس العالم بكرة القدم، فلا تزال تجد مساحة على الصفحة الرئيسية في اللوموند: " فلاديمير بوتين يهيمن على مباراة هلسنكي ضد دونالد ترامب".

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دول البلطيق وأوكرانيا

تاريخياً، كان حلفاء الغرب الأكثر قلقاً بشأن احتمال العدوان الروسي والتدخل في دول البلطيق، ومع ذلك، كان رد الفعل في إستونيا، أبعد دول البلطيق شمالاً، أكثر اعتدالاً من أجزاء أخرى من أوروبا.

وجاء في تقرير إخباري لموقع ERR News أن عناوين أهم ثلاث صحف إستونية يومية تتفق جميعها على أن الاجتماع ... مع كونه انتصاراً ساحقاً لبوتين ، لم يأت بأي شيء غير متوقع أو غير سار على نحو خاص.

كتبت إيستي بايفاليه، وهي صحيفة إستونية ، "في هذه المرة كنا محظوظين في هلسنكي". وعلى غرار آخرين، بدا مرتاحاً أنه بغض النظر عن الرمزية، لم يتم الاتفاق على سياسات محددة.

وفيما لم يشر ترامب إلى شبه جزيرة القرم ولا إلى الحرب في أوكرانيا، خلال المؤتمر الصحفي مع بوتين. وقيل إنه اقترح تسليم القرم إلى الروس لأن الناس هناك يتحدثون بلغته.

قال الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو في أعقاب قمة هلسنكي: "نحن مستعدون للدفاع عن أرضنا حتى لو كان علينا القيام بذلك بمفردنا، دون دعم دولي".

الصين

في الظاهر، بدت الحكومة في بكين غير منزعجة إلى حد كبير من القمة، وصرحت هوا تشون يينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية للصحفيين "لقد اولينا اهتماماً وثيقاً لاجتماع القادة الروسى الامريكى فى هلسنكي". "نأمل أن تعزز روسيا والولايات المتحدة الاتصال وتوسعان التعاون".

لكن مصلحة بكين قد تكون أعمق قليلاً من التعليقات الرسمية وفقا للمحللين. إذ قال جون فيرغسون، مدير التوقعات العالمية في شركة "إيكونوميست إنتيليجنس يونيت" للتحليل، إن المسؤولين الصينيين سيبحثون عن أدلة حول كيفية التعامل مع ترامب في المحادثات المستقبلية.

وكانت الصين أيضاً موضوع للمناقشة في الاجتماع، وقال ترامب للصحفيين بينما كان يجلس الى جانب بوتين يوم الاثنين "سنتحدث قليلاً عن الصين وصديقنا المتبادل الرئيس شي جين بينج."