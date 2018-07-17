أعلنت وسائل إعلام يابانية يوم الثلاثاء عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصاً خلال ثلاثة أيام بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد منذ بداية الأسبوع الجاري.
موجة حر شديد تضرب اليابان وتقتل 14 شخصاً
موجة حر شديد تضرب اليابان وتقتل 14 شخصاً
وعرقلت درجات الحرارة المرتفعة عمليات الإنقاذ في مناطق اجتاحتها السيول وقتل فيها أكثر من 200 شخص الأسبوع الماضي.
وقالت هيئة الأرصاد اليابانية إن درجات الحرارة أمس الاثنين الذي وافق عطلة عامة زادت عن 39 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية مصحوبة برطوبة عالية.
وذكرت تقارير إعلامية أن ما لا يقل عن 14 شخصا لاقوا حتفهم بسبب الحرارة خلال مطلع الأسبوع، بينهم امرأة في التسعينيات عثر عليها فاقدة الوعي في حقل. ويعالج آلاف آخرون في مستشفيات من مشاكل صحية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.
واشتدت الحرارة في المناطق غير الساحلية مثل مقاطعة جيفو حيث بلغت درجات الحرارة 39.3 درجة مئوية في بلدة إيبيجاوا أمس الاثنين وهي الأعلى على مستوى البلاد. وسجلت العاصمة طوكيو درجات حرارة بلغت 34 درجة مئوية في اليوم ذاته.
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وبلغت درجات الحرارة في بعض المناطق التي شهدت سيولا جارفة 34.3 درجة مئوية اليوم الثلاثاء الأمر الذي شكل خطرا على العسكريين والمتطوعين الذين يعملون على إزالة الطين والأنقاض.
وقال رجل في أوكاياما لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "الجو شديد الحرارة. كل ما ليس بوسعنا أن نفعله هو المداومة على شرب المياه".
وفي العام الماضي لقي 48 شخصا حتفهم بسبب الحر خلال الفترة من مايو أيار إلى سبتمبر أيلول منهم 31 في يوليو تموز، وذلك وفقا لبيانات هيئة مكافحة الحرائق والكوارث.