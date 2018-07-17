احتفالات حاشدة عاشتها فرنسا والفرنسيون بعد تحقيق المنتخب الوطني لقب بطولة العالم لكرة القدم 2018 التي أقيمت في روسيا، وانتظر آلاف المشجعين الفرنسيين فريق بلادهم في جادة الشانزيليزيه، ليصل الفريق الذي كان لاعبوه يهتفون: "نحن الأبطال"على متن حافلة مكشوفة، طافت الشارع الشهير قبل التوجه إلى استقبال رئاسي خاص.
شاهد: ماكرون وزوجته يغنيان مع لاعبي فرنسا في الإليزيه
شاهد: ماكرون وزوجته يغنيان مع لاعبي فرنسا في الإليزيه
وكان المنتخب الفرنسي قد انتزع الكأس بعد تحقيقه الفوز على كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين في مباراة نهائية مفتوحة وسريعة الإيقاع في موسكو، وظهر الفريق في لقاء دافئ مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت في قصر الإليزيه حيث غنوا النشيد الوطني الفرنسي.
وأبلغ ماكرون اللاعبين في حديقة القصر الرئاسي “أشكركم لأنكم جعلتونا نشعر بالفخر. لا تنسوا ابدا من أين أتيتم… كل الأندية التي تدربتوا فيها في كافة أنحاء فرنسا”.
وأمضت وسائل الاعلام الفرنسية يوم الاثنين وهي تشيد بانجازات فريقها الوطني.
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واحتشد أكثر من 300 ألف شخص في شارع الشانزليزيه والمنطقة المحيطة بقوس النصر وساحة كونكورد مساء الأحد واحتفلوا حتى الساعات الأولى من الصباح وغنوا النشيد الوطني وأشعلوا الألعاب النارية وأطلقوا أبواق السيارات حتى شروق الشمس.
وقالت سيدة ترتدي ألوان العلم الفرنسي الحمراء والبيضاء والزرقاء لمحطة بي.إف.إم التلفزيونية وهي في طريقها إلى مطار شارل ديجول “كان هناك الكثير من المرح الليلة الماضية، المدينة كانت في غاية السعادة وكان هناك الكثير من الاحتفالات. كل ما نريده أن يلوح اللاعبون إلينا”.
وأشادت الصحف بحصول فرنسا على لقب كأس العالم لثاني مرة بعد انتصارها الأول على أرضها في 1998.
وكتبت صحيفة ليكيب اليومية “التاريخ يكتب”. وهيمنت على التغطية الصحفية صور نجوم منتخب فرنسا كيليان مبابي وأنطوان جريزمان وبول بوجبا إضافة للقطات الفريق وهو يرفع الكأس عاليا وسط الأمطار في موسكو.