استقبال حافل لمارادونا لدي وصوله لتولي رئاسة نادي بيلاروسي مغمور

وصل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الاثنين إلى مدينة بريست في روسيا البيضاء (بيلاروسيا) لتولي منصبه الجديد كرئيس لفريق "دينامو بريست" حيث لقى استقبالا اسطوريا من قبل السلطات البيلاروسية.
ولدى وصوله إلى بريست قال مارادونا في مؤتمر صحفي وسط تشجيع العشرات من عشاقه إنه يأمل أن يصبح رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو مشجعا للفريق، وأعرب عن رغبته بالتقاط صورة معه.
وأضاف مارادونا الذي أثار حديثا الكثير من الجدل في أوساط عشاق كرة القدم "أستطيع العيش بدون مشاكل في روسيا البيضاء". وكان قد حضر كأس العالم كسفير للاتحاد الدولي (الفيفا) في روسيا المجاورة حيث أثارت تصرفاته الغريبة، وبينها الإشارة بإصبعه الأوسط إلى جماهير نيجيريا، دهشة الجميع.
وتأتي تجربة مارادونا الجديدة بعد عدة سنوات قضاها بالإمارات العربية المتحدة حيث عمل مدربا لأندية الوصل والفجيرة بالدوري الدرجة الثانية.
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ولم يفز دينامو بريست مطلقا بالدوري المحلي وأبلغ أحد مشجعيه رويترز بأن منذ عامين لم يكن النادي يملك سوى القليل من المال وكانت الجماهير في بعض الأحيان تتبرع من أجل شراء قمصان الفريق. لكن مع قدوم مستثمر إماراتي جديد، فاز النادي بالكأس المحلية مرتين ويخطط لبناء استاد جديد بسعة 30 ألف مشجع.
وقال فيكتور رادكوف مدير التطوير في النادي "في ظل حقيقة أن الرئيس ديغو سيعيش في بريست، فأنا أعتقد أن الناس ستأتي من جميع أنحاء العالم لمشاهدة مبارياتنا".
مارادونا في الإمارات
وكان ماراونا قد ترك منصبه كمدرب لنادي الفجيرة الإماراتي في نيسان/ أبريل الماضي بعد فشله في التأهل إلى الدرجة الأولى، بعد أقل من عام على تدريبه. وكانت المرة الثانية التي يخفق فيها خلال مسيرته كمدرب في الإمارات، إذ درب من قبل ذلك نادي الوصل لمدة عام.
وتولى لاعب برشلونة ونابولي السابق (57 عاما)، والفائز بكأس العالم 1986 مع الأرجنتين، تدريب الوصل الإماراتي بجانب منتخب الأرجنتين في الفترة من 2008 إلى 2010.