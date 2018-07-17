استقبال حافل لمارادونا لدي وصوله لتولي رئاسة نادي بيلاروسي مغمور

وصل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الاثنين إلى مدينة بريست في روسيا البيضاء (بيلاروسيا) لتولي منصبه الجديد كرئيس لفريق "دينامو بريست" حيث لقى استقبالا اسطوريا من قبل السلطات البيلاروسية.

ولدى وصوله إلى بريست قال مارادونا في مؤتمر صحفي وسط تشجيع العشرات من عشاقه إنه يأمل أن يصبح رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو مشجعا للفريق، وأعرب عن رغبته بالتقاط صورة معه.

وأضاف مارادونا الذي أثار حديثا الكثير من الجدل في أوساط عشاق كرة القدم "أستطيع العيش بدون مشاكل في روسيا البيضاء". وكان قد حضر كأس العالم كسفير للاتحاد الدولي (الفيفا) في روسيا المجاورة حيث أثارت تصرفاته الغريبة، وبينها الإشارة بإصبعه الأوسط إلى جماهير نيجيريا، دهشة الجميع.

وتأتي تجربة مارادونا الجديدة بعد عدة سنوات قضاها بالإمارات العربية المتحدة حيث عمل مدربا لأندية الوصل والفجيرة بالدوري الدرجة الثانية.