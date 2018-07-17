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فرنسا

كيليان مبابي يتبرع بمنحة كأس العالم البالغة 440 ألف يورو لجمعيات خيرية

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كيليان مبابي يتبرع بمنحة كأس العالم البالغة 440 ألف يورو لجمعيات خيرية

كيليان مبابي
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بطل العالم في سن الـ 19 وأحد العناصر التي صنعت تتويج المنتخب الفرنسي بالسيدة الكأس، كيليان مبابي اظهر صفة حميدة في شخصيته السخاء وحب الخير.

كيليان مبابيه، مهاجم المنتخب الفرنسي المتوج للتو بلقب كرة القدم ومهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، هو كذلك الراعي لجمعية "بريميير دي كوردي". خطط قبل إنطلاق منافسات كأس العالم 2018 في روسيا لمنح جائزة كأس العالم بأكملها في حالة الفوز بها إلى الجمعية. كما اختار مبابي توزيع مكافأة مشاركته في تشكيلة المنتخب الفرنسي على جمعيات مختلفة.

بمشاركته في منافسات كأس العالم 2018 والتتويج بلقبها، حصل كيليان مبابيه على 140 ألف يورو في مكافآت المباريات، 20 ألف يورو عن كل مباراة وعددها 7 بالإضافة إلى 300 ألف يورو كجائزة الفوز باللقاء النهائي والتتويج باللقب.

ووفقا لما اختاره مبابي، ستستفيد جمعية بريميير دي كوردي على الأقل من مبلغ 300 ألف يورو. وبعد الإعلان عن هذا التبرع الضخم ، قال سيباستيان روفين، المدير العام لجمعية بريميرز دي كوردي بهذه الكلمات: "كيليان شخص عظيم، عندما يسمح برنامجه يقوم بعدة نشاطات معنا، لديه علاقة جيدة جدا مع الأطفال، ويجد دائما الكلمة الصحيحة لتشجيعهم، حتى أنني أشعر أحيانًا أنه يستمتع أكثر باللعب من الأطفال أنفسهم".

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