كيليان مبابي يتبرع بمنحة كأس العالم البالغة 440 ألف يورو لجمعيات خيرية

بطل العالم في سن الـ 19 وأحد العناصر التي صنعت تتويج المنتخب الفرنسي بالسيدة الكأس، كيليان مبابي اظهر صفة حميدة في شخصيته السخاء وحب الخير.
كيليان مبابيه، مهاجم المنتخب الفرنسي المتوج للتو بلقب كرة القدم ومهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، هو كذلك الراعي لجمعية "بريميير دي كوردي". خطط قبل إنطلاق منافسات كأس العالم 2018 في روسيا لمنح جائزة كأس العالم بأكملها في حالة الفوز بها إلى الجمعية. كما اختار مبابي توزيع مكافأة مشاركته في تشكيلة المنتخب الفرنسي على جمعيات مختلفة.
بمشاركته في منافسات كأس العالم 2018 والتتويج بلقبها، حصل كيليان مبابيه على 140 ألف يورو في مكافآت المباريات، 20 ألف يورو عن كل مباراة وعددها 7 بالإضافة إلى 300 ألف يورو كجائزة الفوز باللقاء النهائي والتتويج باللقب.