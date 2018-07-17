مخاوف بشأن مستقبل نيتفلكس بعد الإعلان عن جمود أعداد مشتركيه

انخفضت أسهم نيتفليكس بأكثر من 14٪ في تعاملات ما بعد التداول يوم الإثنين، بعد أن أعلنت الشركة عن نمو مخيب للآمال بعدد الاشتراكات.

وقالت نيتفليكس إنها اكتسبت 5.2 مليون مشترك في الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية يونيو، وهو العدد نفسه الذي حققته خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن توقعاتها كانت تشير إلى 6.2 مليون.

ويأتي هذا التراجع بعد نجاح حققه السهم والذي تضاعفت قيمته تقريباً هذا العام حتى الآن.

وأنهت أسهم الشركة جلسة التداول يوم الاثنين عند حوالي 400 دولار، لكنها تراجعت بنسبة 14 ٪ بعد إغلاق السوق مع استيعاب المستثمرين لنتائج الشركة الفصلية.

ويشعر المستثمرون بالقلق من إمكانات نمو نيتفليكس في مواجهة المنافسة المتزايدة من عمالقة التكنولوجيا مثل آبل ويوتيوب وأمازون، بالإضافة إلى الشركات التقليدية، التي بدأت في استثمار المزيد في البث المباشر عبر الإنترنت.

فديزني، على سبيل المثال، تخطط لإطلاق خدمتها الخاصة لبث المحتوى ووقف ترخيص بث موادها لنيتفليكس.

وفي تغريدة على تويتر قالت الشركة إن واقع نموها في الربع الثاني لم يطابق التوقعات لكن هذا لا يشكل أزمة وليس سبباً للقلق.

وتقر نيتفليكس بالتحديات، إلا أنها تؤكد أن استراتيجيتها هي "الاستمرار في التحسن"، وتقول إنها تعتقد أن شهية المستهلك للمحتوى الجيد كبيرة وأن هناك مجالاً لأطراف متعددة لتقديم عروض جذابة.

وفي خطاب إلى المستثمرين، وصفت شركة نيتفليكس أدائها في الربع المالي الأخير بأنه قوي ولكن ليس ممتازاً، بتسجيل بنحو 130 مليون مشترك على مستوى العالم.

وجذبت الشركة 670،000 مشترك في الولايات المتحدة فقط، وهو أقل بكثير من أعداد المشتركين التي حققتها في الربع الثاني من عام 2017 والتي تجاوزت المليون مشترك.

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في حين سجلت 4.5 مليون اشتراك دوليًا، وهو رقم أقل من مما سجل في الربعين الماليين السابقين، ولكنها بارتفاغ بلغ 8٪ على أساس سنوي.

ومع ذلك ، تقول نيتفليكس إن مواردها المالية كانت قوية، حيث سجلت الشركة 3.9 مليار دولار كدخل ربع سنوي، بزيادة 40٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2017.

وبلغت الأرباح 384.3 مليون دولار ، أي ستة أضعاف الرقم خلال نفس الفترة من العام الماضي.