باريس تنافس فرانكفورت على "مكاسب البريكست"

بعد تصويت البريطانيين لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ عامين، بدت مدينة فرانكفورت الألمانية المرشح الأقوى لجذب المصارف والشركات المالية التي تريد مغادرة بريطانيا بعد "بريكست".

لكن جهود فرانكفورت قد تضيع في ظل محاولة باريس الفوز في سباق الوظائف الجديدة، حيث تفضل معظم الشركات نقل الموظفين إلى عدة مواقع داخل الاتحاد الأوروبي بدلاً من التمركز في مكان واحد.

وقال هوبرتوس فايث المدير الإداري لـ "فرانكفورت ماين فاينانس": "من الواضح أن معظم البنوك تنشر فرص العمل على نطاق واسع في جميع انحاء أوروبا لإبقاء جميع الخيارات متاحة... من وجهة نظر ألمانية هناك خطر فقدان المكاسب التي كانت مؤكدة".