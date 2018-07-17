بروفايل.. زاوية بموقع يورونيوز عربي، تسلط الضوء على شخصيات عربية أو مسلمة أو غيرها تقيم في أوروبا و بشكل خاص في بلجيكا. عبر هذا الركن سنحاول كشف ما يحدثه أفراد الجاليات الأجنبية من تأثير في أوروبا على الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها.
بروفايل: محمد القريشي.. أو كيف يتحول الحوار الثقافي إلى تعايش ما بين الحضارات
بروفايل: محمد القريشي.. أو كيف يتحول الحوار الثقافي إلى تعايش ما بين الحضارات
هذه الزاوية تهتم أيضا بالهيئات والمؤسسات أو المراكز ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بالشؤون العربية أو ما يتعلق بالشرق الأوسط وكيف تسهم برؤاها وتطلعاتها في أن تكون قيمة مضافة في أوروبا عبر الاهتمام بالجوانب الإيجابية لما يمكن أن تقدمه الجاليات المقيمة ببلجيكا للمجتمع الأوروبي.
استضفنا بمدينة ليل /شمال فرنسا في حلقتنا اليوم د .محمد القريشي وهو أستاذ سابق بجامعة ليل الفرنسية بكلية الهندسة. محمد القريشي يرأس أيضا المركز العراقي-الأوروبي للتعاون و الحوار. قبل عام ونصف العام قرر ضيفنا محمد القريشي أن يعود إلى العراق ليشغل منصب أستاذ بكلية الهندسة بجامعة الكوفة. في هذ الحوار تناولنا بالمناقشة ما يقوم به المركز من أدوار استراتيجية في سبيل ربط عرى التواصل ما بين فرنسا و العراق على وجه التحديد كما تناولنا بالتحليل الوضع السياسي و الثقافي في العراق وعرّجنا بعد ذلك إلى حقيقة ما يجري فعلا في العراق ابتداء من المناحي الاجتماعية والاقتصادية وانتهاء بالوضع السياسي المتازم.يحمل د. محمد القريشي رؤى إيجابية عديدة تطمح في مجملها إلى إرساء سبل تواصل ثقافي و تعاون ما بين فرنسا و العرا ق بشكل عام.
يحدثنا ضيفنا عن رؤيته للسبل الكفيلة لتحقيق الاندماج في أوروبا وكيف يمكن للمكون العربي أن يصبح قيمة مضافة يسهم برؤاه في تطوير مكامن التعايش ما بين مختلف الجاليات المقيمة بفرنسا .
حدثنا ضيفنا عن بداية مسيرة حياته واستهلها منذ كان طالبا بمعهد تعليم اللغة الفرنسية بمدينة فيشي إلى أن شغل منصب أستاذ بكلية الهندسة بجامعة ليل1.ثم تناولنا مواضيع اجتماعية تلك التي يتعلق بعضها باللاجئين وغيرها من القضايا التي تشغل الراي العام الأوروبي اليوم.
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