شاركت فيرونيكا نيكولشينا عضوة فرقة بوسي ريوت المناهضة للكرملين، مع وسائل الإعلام انطباعاتها حول لاعب كرة القدم الفرنسي كيلاين مبابيه.
هل جلبت "بوسي ريوت" الحظ للفرنسيين؟
هل جلبت "بوسي ريوت" الحظ للفرنسيين؟
نيكولشينا: مبابي تواصل معي بعيونه!
نيكولشينا وثلاثة أعضاء أخرين تابعين للفرقة، اقتحموا الملعب وركضوا على أرضيته خلال النصف الثاني من المباراة النهائية لنهائيات كأس العالم، واستطاعت نيكولشينا الوصول للمهاجم الفرنسي كيلاين مباباي وصافحته.
وقالت: "لم يكن سعيداً بشكل خاص للقيام بذلك في تلك اللحظة، لكنه تواصل معي بشكل مبهر عبر العيون، وأعتقد أنني جلبت حظاً طيباً لهذا الفريق (الفرنسي).
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وتوقفت المباراة التي شاهدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيسا فرنسا وكرواتيا من المدرجات في وقت مبكر من الشوط الثاني، لكنها استؤنفت بعد 25 ثانية.
ومضت فرنسا للفوز بنهاية المباراة بأربعة أهداف لهدفين لتحرز لقبها العالمي الثاني، بعد عام 1998