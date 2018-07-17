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فيديو: السعودية تحقق في مقطع فيديو يظهر أما تخنق رضيعتها

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فيديو: السعودية تحقق في مقطع فيديو يظهر أما تخنق رضيعتها

صورة عامة لأطفال في روضة أطفال في السعودية
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أثار مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي السعودية جدلا واسعا حول حقوق الأطفال في البلد المحافظ المقدم على سلسلة مثيرة من التغييرات.

وأظهر الفيديو امرأة قال مستخدمو موقع تويتر السعوديون إنها تعذب ابنتها بالخنق، حتى تكاد الرضيعة أن تفارق الحياة ويلاحظ في الفيديو احمرار وجه الصغيرة وتوقفها المفاجئ عن الصياح.

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وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة، أعلنت من جهتها أن وحدة الحماية الاجتماعية فتحت تحقيقا بعدما تلقت بلاغا بالواقعة.

ويظهر فيديو آخر، على ما يبدو للسيدة نفسها وهي تعذب أطفال آخرين بطرق مختلفة منها رفعهم وإسقاطهم على الأرض حتى ترتطم رؤوسهم بالأرض. ولاقى هاشتاغ #أمتعذبطفلتها رواجا كبيرا على تويتر بين المستخدمين السعوديين.

المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان السعودية محمد المعدي، قال إن أن رئيس الهيئة بندر بن محمد العيبان أصدر توجيهاته باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتحقيق في الأمر.

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