فيديو: السعودية تحقق في مقطع فيديو يظهر أما تخنق رضيعتها

أثار مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي السعودية جدلا واسعا حول حقوق الأطفال في البلد المحافظ المقدم على سلسلة مثيرة من التغييرات.
وأظهر الفيديو امرأة قال مستخدمو موقع تويتر السعوديون إنها تعذب ابنتها بالخنق، حتى تكاد الرضيعة أن تفارق الحياة ويلاحظ في الفيديو احمرار وجه الصغيرة وتوقفها المفاجئ عن الصياح.
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وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة، أعلنت من جهتها أن وحدة الحماية الاجتماعية فتحت تحقيقا بعدما تلقت بلاغا بالواقعة.