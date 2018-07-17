شاهد: آرنولد يصف ترامب بـ "المعكرونة" بعد لقائه مع بوتين

الممثل والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا آرنولد شوارزينغر استهزأ بظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي عقد في هلسنكي الاثنين 16 يوليو / تموز.
وقال آرنولد في رسالة مصورة مخاطبا فيها ترامب:"لقد بدوت كالمعكرونة الصغيرة الرطبة، وكطفل صغير" ويأتي تعليق آرنولد من ضمن الكثير من التعليقات والانتقادات التي طالت ترامب، لما وصفوه بالأداء الضعيف، انتقادات خرجت أيضا من الحزب الجمهوري نفسه، لرفضه لوم روسيا لتدخلها بالانتخابات الأمريكية الأخيرة.
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الفيديو الذي نشره آرنولد على حسابه في تويتر قال فيه إنه باع الاستخبارات الأمريكية والنظام القضائي الأمريكي، وقارن في رسالته بين ترامب والرئيس السابق رونالد ريغن الذي طالب عام 1987 رئيس الاتحاد السوفييتي ميخائيل غورباتشوف بهدم جدار برلين.