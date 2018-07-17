سباق طريق الحرير 100% روسي هذا العام

سباق طريق الحرير الذي أقام أول نسخة له عام 2009، سينطلق في 20 تموز/يوليو في مدينة استراخان وينتهي في اليوم السابع والعشرين من الشهر نفسه في الساحة الحمراء في موسكو.
هذا السباق الدولي سيشكل سباقاً روسياً بحتاً أي انه سيكون داخل روسيا فقط. لقد أراد منظموه أن يكون سباق طريق الحرير لهذا العام "أفضل من سابقاته".
نائب مدير هذا الرالي فريدريك لوكوين شدد أن المتسابقين سيواجهون صعوبات جمة وأضاف: "السباق سيكون صعباً بسبب الطريق والكثبان الرملية والرمال ... وسيكون صعباً أيضاً فمستوى الصعوبة سيتزايد كل يوم وهذا جيد للسباق".
للمرة الأولى لم يشارك في هذا السباق أي فائز في نسخاته السابقة. ومن بين المشاركين نجد الاسباني ناني روما الفائز برالي داكار عام 2014. هذا وسيليه سباق آخر في أيلول/سبتمبر في الصين.
مراحل سباق طريق الحرير
سباق طريق الحرير المنتظر بعد يومين، مؤلف من سبع مراحل. يبلغ إجمالي مسافته 2500 كيلومتر.
- المرحلة الأولى ستكون في استراخان وتحديداً في صحراء تاكير إحدى أجمل مناطق كالميكيا،
- اما المرحلة الثانية فستكون نوعاً من الماراثون بين استراخان ومدينة ايليستا،
- المرحلة الثالثة بين ايليستا واستراخان،
- المرحلة الرابعة بين استراخان واستراخان،
- المرحلة الخامسة بين استراخان وفولغوغراد،
- المرحلة السادسة بين فولغوغراد وليبستك،
- المرحلة السابعة بين ليبستك وموسكو.