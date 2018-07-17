شاهد: سائح يصور مشهد تساقط حمم بركانية على قارب في هاواي

تمكن شخص من تصوير مشهد حمم متساقطة من بركان كيلاويا الاثنين 16 يوليو / تموز، والتي اصابت قاربا للسياح ما أدى إلى جرح أكثر من عشرين شخصا في حادث هو الأسوأ منذ انفجار البركان المستمر منذ أشهر.
ويل برايان والذي كان على متن القارب تمكن من تصوير كامل مشهد تساقط الحمم على القارب، وبحسب السلطات فقد حصلت هذه الحادثة نتيجة انفجار بخاري، حصل نتيجة اختلاط الحمم مع مياه البحر، وهو ما يؤدي إلى إطلاق هذه الحمم في الهواء من جديد، والتي أصابت بدورها سطح القارب.
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حمم بركان كيلاويا تحوّل المياه إلى أرض جديدة
وبحسب بريان فإن صديقته قد أصيبت في الحادث ودخل الرماد في عينيها، وألمح إلى أن هنالك حوالي عشرة اشخاص نقلوا إلى المستشفى، وتم علاج عشرة آخرين في الميناء، كيلي ووتن العامل في الدفاع المدني أكد أن مجمل الإصابات هي 23 شخصا.
دائرة هاواي للأراضي والمصادر الطبيعية أكد بأن القارب أصيب بالحمم أثناء رحلة قريبة من الجزيرة في المحيط، وهي رحلة سياحية توفرها 3 شركات بشكل يومي، للراغبين بمشاهدة هذه المشاهد، وتكلف حوالي 220 دولار للشخص الواحد.