العثور على آثار لأقدم خبز في العالم بموقع أثري في الأردن

كُشف النقاب عن بقايا متفحمة لخبز تم إعداده قبل 14500 عام في موقد حجري بشمال شرق الأردن مما يدل على أن الناس بدأوا في إعداد الخبز والاعتماد عليه كغذاء أساسي قبل آلاف السنين من اكتشافهم الزراعة.

ويظهر الاكتشاف الذي نُشرت تفاصيله يوم الاثنين أن الصيادين في منطقة شرق البحر المتوسط أنجزوا ذلك الحدث الثقافي البارز المتمثل في صنع الخبز قبل فترة طويلة مما كان معروفا في السابق، وقبل ما يزيد عن أربعة آلاف عام من أن تترسخ الزراعة كنشاط بشري.