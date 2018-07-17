ترامب يقول إنه أخطأ خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع بوتين في حديثه عن روسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يواجه سيلا من الانتقادات بشأن أدائه في قمة هلسنكي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه أخطأ التعبير خلال مؤتمرهما الصحفي المشترك وإنه كان يقصد أن يقول إنه لا يرى سببا يمنع أن تكون روسيا هي التي تدخلت في الانتخابات الأمريكية التي جرت في 2016.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب الأبيض الثلاثاء إنه يثق بشكل كامل في وكالات المخابرات الأمريكية ويدعمها ويقبل ما توصلت إليه من تدخل روسيا في الانتخابات.