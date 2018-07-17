ترامب يقول إنه أخطأ خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع بوتين في حديثه عن روسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يواجه سيلا من الانتقادات بشأن أدائه في قمة هلسنكي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه أخطأ التعبير خلال مؤتمرهما الصحفي المشترك وإنه كان يقصد أن يقول إنه لا يرى سببا يمنع أن تكون روسيا هي التي تدخلت في الانتخابات الأمريكية التي جرت في 2016.
وقال ترامب للصحفيين في المكتب الأبيض الثلاثاء إنه يثق بشكل كامل في وكالات المخابرات الأمريكية ويدعمها ويقبل ما توصلت إليه من تدخل روسيا في الانتخابات.
لكنه أضاف أن أفعال روسيا لم يكن لها تأثير على نتيجة الانتخابات وأن الإدارة ستعمل بجد لحماية انتخابات الكونغرس التي تجري في نوفمبر تشرين الثاني 2018.
وكان ترامب قد دافع عن روسيا خلال الندوة الصحفية المشتركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب قمة هلنسكي فيما يتعلق بمزاعم تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة في عام 2016.
وبعد الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب ترامب عن رأي مغاير لما قالته وكالات الاستخبارات الأمريكية، وقال إنه لا يوجد ما يدعو روسيا للتدخل في الانتخابات الأمريكية.
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الأسلحة النووية
وأكد ترامب إنه بحث برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية مع الرئيس الروسي خلال اجتماعهما وإنهما بحثا أيضا خفض الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم.
وقال ترامب إنه ليست هناك حاجة للتسرع فيما يتعلق بكوريا الشمالية وإنه لا يوجد حد زمني لاتخاذ إجراء.