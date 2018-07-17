أكد بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي إنه مستعد لدراسة فرض المزيد من العقوبات على روسيا، مجدداً تأييده لما توصلت إليه أجهزة المخابرات الأمريكية عن تدخل روسيا في انتخابات عام 2016. خلافاً لما نفاه الرئيس الأمريكي قبل يوم في قمته الأخيرة مع نظيره الروسي.
واشنطن تلوح بفرض عقوبات إضافية على موسكو بعد يوم من قمة ترامب بوتين
واشنطن تلوح بفرض عقوبات إضافية على موسكو بعد يوم من قمة ترامب بوتين
وقال رايان متحدثاً للصحفيين "روسيا حكومة تشكل تهديداً، ولا تشترك معنا في المصلحة ولا تشترك معنا في القيم".
مضيفاً أنه إذا رأت لجان الكونغرس ضرورة لفرض المزيد من العقوبات "سيسعدني بحث ذلك الأمر".
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ومن المنتظر أن يدلي وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بشهادته أمام جلسة في الكونغرس الأسبوع المقبل تناقش قضية روسيا. حسبما ذكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي للصحفيين.
ولم يحدد السيناتور الجمهوري بوب كوركر موعداً محدداً لجلسة الاستماع التي تأتي بعد قمة عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي يوم الاثنين. كما لم يعلق ممثلو وزارة الخارجية على الفور على جلسة الاستماع للكونجرس.
وكان ترامب قبل ساعات من لقائه مع بوتين، قد قال إن علاقات بلاده بروسيا تشهد تراجعاً كبيراً بسبب ما وصفه بالسياسات الخاطئة لأسلافه من الساسة الأمريكيين. لكنه عاد بعد اللقاء ليشيد به.