من هي " الجاسوسة عاشقة البندقية " ماريا بوتينا ؟

في الوقت الذي عبّر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "ارتياحه" تجاه لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كانت السلطات الأمريكية تعلن للعالم اعتقال امرأة روسية يُشتبه بعملها كجاسوسة لصالح موسكو.
اتُهمت ماريا بوتينا "بالتآمر كجاسوسة لصالح الحكومة الروسية"، ونفى محاميها روبرت دريسكول التهمة الموجهة إليها.
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من هي ماريا بوتينا ؟
مارينا بوتينا ( 29 عاماً )، فتاة روسية درست في الجامعة الأمريكية في واشنطن وهي مؤسسة لإحدى الجمعيات المناصرة للحق في حمل السلاح "رايت تو بير آرمز". وتوصف بوتينا " بالوجه الممثل لحق حمل البندقية في روسيا".
واتُهمت بوتينا بالعمل مع اثننين من المواطنين الأمريكيين ومسؤول روسي لم يُكشف عن هويته بهدف التأثير على السياسة الأمريكية والتسلل لإحدى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بحسب ما ذكرته وزارة العدل الأمريكية.
وشاركت بوتينا صوراً لها مع " جمعية البندقية الوطنية" في أمريكا. ورفض متحدث باسم الجمعية التعليق على الموضوع.
كما اتُهمت بوتينا بتنظيم حفلات عشاء في واشنطن بهدف تطوير علاقات مع سياسيين أمريكيين وإقامة قنوات اتصال من أجل " اختراق موقع صناعة القرار الوطني الأمريكي".
ويُظهر مقطع فيديو على يوتيوب الرئيس الامريكي دونالد ترامب عام 2015 (الذي كان مرشحاً للرئاسة في ذلك الوقت) وهو يجيب على سؤال بوتينا حول نيته باستمرار تطبيق العقوبات على روسيا في حال تم انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.