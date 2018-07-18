لقي 13 شخصاً مصرعهم في سييرا في أواكساكا في جنوب المكسيك يوم الثلاثاء، على خلفية نزاع قديم على الأراضي بين السكان وسكان منطقة مجاورة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
مجزرة تودي بحياة 13 في نزاع محلي على أراض بالمكسيك
مجزرة تودي بحياة 13 في نزاع محلي على أراض بالمكسيك
ووفقاً لمكتب النائب العام في أواكساكا، قتل 13 شخصا في بلدة سانتا ماريا إيكاتيبيك على يد سكان سان لوكاس إزكوتيبيك.
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وذكرت وسائل الإعلام أن سكان سان ماريا إيكاتيبيك ذهبوا إلى الأرض المتنازع عليها حيث نصب سكان سان لوكاس إزكوتيبيك كميناً لهم.
تولت شرطة الولاية من أواكساكا مسؤولية هذه المنطقة لاستعادة القانون والنظام، ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، فإن سانتا ماريا إيكاتيبتيك لديها عدد من النزاعات المعلقة مع المجتمعات المحلية حول الغابات في المنطقة.