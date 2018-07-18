قامت شركة كوست أتونوموس بعرض حافلتها الكهربائية ذاتية القيادة والمزودة بأجهزة استشعار عالية التقنية في تايمز سكوير في نيويورك، وهي أول حافلة من نوعها في العالم.
شاهد: أول حافلة ذاتية القيادة تجوب شوارع نيويورك
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شاهد: أول حافلة ذاتية القيادة تجوب شوارع نيويورك
تم تصميم المركبة منخفضة السرعة للمطارات أو الجامعات أو الحدائق الترفيهية أو مراكز المدن.
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ويمكن أن تتسع الحافلة لعشرين شخصًا إذا تمت إزالة مقاعدها. ورغم أن عمر الشركة المصنعة لهذه السيارة، يبلغ عاماً واحداً، إلا أنها تعمل على تقنية القيادة الذاتية من 15 عامًا وتتوقع أن تدخل أول أساطيلها الخدمة العام المقبل.