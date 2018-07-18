جدل في المغرب بسبب إطلاق تسميات فلسطينية على 40 شارعا بأكادير

أثار قرار إطلاق تسميات فلسطينية على أربعين شارعا بأحد أحياء مدينة أكادير في المغرب الذي اتخذه المجلس الجماعي لأكادير "جماعة أكادير" جدلا كبيرا بين سكان المدينة. فبين مؤيد للقرار بحجة انه يدعم القضية الفلسطينية ومعارض بحجة فقدان الخصوصية التاريخية وهوية المدينة الأمازيغية، يحاول كل طرف تدعيم موقفة.
ونظم الثلاثاء نشطاء من المجتمع المدني وجمعيات ورواد وسائل التواصل الإجتماعي وقفة احتجاجية أمام مبنى بلدية أكادير، للمطالبة بالتراجع عما أسموه بطمس الهوية الامازيغية للمدينة. كما طالب المحتجون بتدخل عاجل وزارة الداخلية من أجل وقف هذا القرار. وناشد متظاهرون آخرون بضرورة استقالة المجلس الذي يسير المدينة والمحسوب على حزب العدالة و التنمية.
هذا وكانت جماعة أكادير قد قررت إطلاق تسميات خان يونس، يافا، طولكرم، طبرية، باب المغاربة، باب الأسباط، باب القطانين، المسجد الأقصى، قبة الصخرة، وغيرها من الأسماء الفلسطينية على بعض الشوارع في المدينة في إطار مبادرة تقدمت بها جمعية من المدينة وحظيت بموافقة مجلس الجماعة.
وفي ها الإطار قال محمد بكيري، نائب رئيس جماعة أكادير في تصريح لوسائل إعلام مغربية "المقترح تقدمت به جمعية من المجتمع المدني وتفاعل معه مجلس الجماعة إيجابا. وكان تنزيلا للمقاربة التشاركية مع المجتمع المدني، حيث صادق المجلس الجماعي لأكادير في الدورة الاستثنائية التي انعقدت في 9 يوليو/حزيران على نقطة تسمية الشوارع والأزقة، التي شملت تسمية شوارع وأزقة بحي القدس، وكذا تسمية الأحياء والشوارع والأزقة بحي تدارت".
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