نحو 55 % من الأمريكيين يعارضون إدارة ترامب لملف العلاقات مع روسيا

في استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أعرب ما يقرب من نصف الأمريكيين المستطلعة آراؤهم عدم موافقتهم على الطريقة التي يتعاطى بها الرئيس دونالد ترامب مع روسيا.

وجاء الاستطلاع بعد زوبعة من الإدانات والانتقادات طالت ترامب عقب قمة ومؤتمر صحفي مثيرين للجدل شارك فيهما مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.