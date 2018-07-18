أستراليا : علماء يطورون اختباراً جديداً للكشف عن سرطان الجلد

تمكن العلماء في جامعة إديث كوان الأسترالية من تطوير اختبار للدم للكشف المبكر عن سرطان الجلد. وأظهرت التجارب نسبة دقة في التشخيص تتجاوز الثمانين بالمئة.
وقالت رئيسة مجموعة بحث سرطان الجلد في الجامعة ميل زيمان إن هذه هي المرة الأولى التي تُستخدم فيها المضادات الذاتية لتشخيص هذا المرض وأضافت : " يوفر الاختبار أداة إضافية للأطباء تساعدهم على أخذ خزعة للكشف عن سرطان الجلد".
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ويصيب السرطان في مراحله المبكرة الطبقات السطحية من الجلد فقط، ومع تطور أعراضه يخترق طبقات أعمق في الجلد وينتقل إلى أعضاء أخرى في الجسم.
وبحسب الإحصاءات، مات أكثر من 2162 شخصاً بسرطان الجلد في أستراليا عام 2015 . وتم تشخيص أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بالمرض في نفس العام.
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