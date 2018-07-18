تمكن دب من الوصول إلى منطقة سكنية في غرانادا هيلز في كاليفورنيا، وقرر عند لحظة معينة الاستحمام في بركة سباحة في فناء خلفي تابع لأحد المنازل.
شاهد: دب شارد يستحم في بركة سباحة منزل فاخر في كاليفورنيا
شاهد: دب شارد يستحم في بركة سباحة منزل فاخر في كاليفورنيا
وتم رصد الدب عند العاشرة والنصف صباح الثلاثاء 17 تموز/ يوليو من قبل شرطة لوس أنجليس ثم وجد جالساً تحت شجرة في حديقة أحد المنازل.
وأظهرت لقطات مسجلة الدب وهو يجتاز سياجاً ثم يقفز في حمام سباحة إحدى الفلل في المجمع السكني، وبعد السباحة خرج الدب من البركة وتمشى في متنزه بي كانيون.
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وأظهرت صورة نشرتها شرطة لوس أنجليس على صفحتها على فيسبوك البطاقة الحمراء التي كان يرتديها الدب.
وطلب من السكان التزام منازلهم ريثما تحل المشكلة، وبعد نحو ثلاث ساعات تقريباً، قام ضباط خدمة الغابات في الولايات المتحدة بتهدئة الدب بواسطة سهم قبل نقله إلى مناطق ريفية نائية وإعادته إلى بيئته الطبيعية.