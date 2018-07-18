قال كبير معاوني رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الأربعاء إن إثيوبيا طلبت من السعودية إمدادات وقود لمدة عام مع تأجيل الدفع 12 شهرا بسبب نقص مزمن في النقد الأجنبي.
إثيوبيا تتقدم بطلب للسعودية بإمدادات وقود لمدة عام مع تأجيل الدفع
إثيوبيا تتقدم بطلب للسعودية بإمدادات وقود لمدة عام مع تأجيل الدفع
وقال فيتسوم أريجا لرويترز إن نقصا في الدولارات وعدم كفاية البنية التحتية للنقل تسببا أيضا في أن إثيوبيا لها 1.6 مليون طن من البضائع عالقة في ميناء جارتها جيبوتي.
هذا وبعد استلامه السلطة منذ أقل من أربعة أشهر عقب استقالة رئيس الوزراء السابق هيلي ماريام ديسالين، اتخذ أبي أحمد عدة قرارات في إطار السياسة التي رافع ووصفها بالجريئة. ويهدف أبي من زراء هذه السياسة لإعادة رسم ملامح السياسة والاقتصاد لبلاده على حد تعبيره.
وترغب حكومة إثيوبيا الجديدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتغطية النقص المستمر للإستثمارات والعملة الأجنبية في البلاد بسبب النزاعات والحروب التي أنهكتها. وأبرم أبي أحمد اتفاق سلام مع إريتريا بعد حرب دامية على الحدود قبل نحو 20 عاما.
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