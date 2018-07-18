دول غربية تشتكي من فرض دول الخليج ضرائب على المشروبات الغازية والطاقة

أفاد محضر اجتماع لمنظمة التجارة العالمية ومصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة قدموا شكاوي لمنظمة التجارة العالمية بشأن الضرائب التي تفرضها دول خليجية علي مشروبات الطاقة والمشروبات غازية.

وأظهرت مذكرات اجتماع لمنظمة التجارة العالمية عقد في الثالث والرابع من يوليو/ تموز أنه طُلب من السعودية والإمارات والبحرين شرح أسباب فرض ضريبة نسبتها 100 بالمئة على مشروبات الطاقة و50 بالمئة على المشروبات الغازية الأخرى.

وفرضت الضريبة في عام 2017 بعد أن تعرضت الحكومات في المنطقة المصدرة للنفط لضغوط مالية نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وقالت دول الخليج إن الضريبة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحسين أنماط الحياة الصحية في هذه الدول التي تعاني من ارتفاع معدلات السمنة ومرض السكري.