إجلاء آلاف السكان من قريتين مواليتين للنظام السوري شمال غرب البلاد

وصلت أكثر من مئة حافلة لإجلاء الآلاف من بلدتين مواليتين للحكومة السورية يحاصرهما مقاتلو المعارضة في شمال غرب البلاد، وذلك في إطار اتفاق من المتوقع أن تطلق الحكومة السورية بموجبه سراح مئات المحتجزين.

وقال قائد في التحالف الإقليمي الداعم للرئيس بشار الأسد لرويترز إنه سيتم إخلاء بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين من جميع السكان والمقاتلين.

ويحاصر مقاتلون سنة منذ سنوات البلدتين الواقعتين في محافظة إدلب، آخر معقل رئيسي للمعارضة في سوريا.

وقال التلفزيون السوري الرسمي إن 121 حافلة دخلت حتى الآن بلدتي كفريا والفوعة في محافظة إدلب يوم الأربعاء مع سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر العربي السوري لنقل المرضى.