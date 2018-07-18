توقعات بإطلاق سراح قس أمريكي يحاكم في تركيا

ذكر محامي قس أمريكي يحاكم حاليا في تركيا في اتهامات بالإرهاب والتجسس أن السلطات قد تطلق سراح موكله يوم الأربعاء عندما ينتهي شهود الادعاء من الإدلاء بشهاداتهم في القضية التي عمقت خلافا بين الدولتين العضوين بحلف شمال الأطلسي.

وأندرو برانسون، وهو قس من نورث كارولاينا يعيش في تركيا منذ أكثر من 20 عاما، متهم بمساعدة الجماعة التي تحملها أنقرة مسؤولية الانقلاب الفاشل عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب إردوغان، وكذلك دعم مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور.

وهو معتقل منذ عامين ويواجه في حال إدانته حكما بالسجن يصل إلى 35 عاما. ونفى برانسون الاتهامات ووصفها بأنها "مخزية ومقررة".