مادورو: تتويج فرنسا بلقب المونديال هو نصر إفريقي

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن قناعته بأن تتويج منتخب فرنسا بلقب مونديال روسيا 2018 هو انتصار لقارة أفريقيا، في إشارة منه إلى جذور معظم اللاعبين الفرنسيين.
وقال مادورو على هامش احتفال رسمي: إن "منتخب فرنسا يشبه منتخباً أفريقياً، في الحقيقة لقد توجت افريقيا، المهاجرون الافارقة الذين وصلوا إلى فرنسا. افريقيا كانت محتقرة للغاية، وفي هذا المونديال فازت فرنسا بفضل اللاعبين الأفارقة أو أبناء الافارقة".
وينحدر 14 لاعباً من أصل 23 في التشكيلة الرسمية، التي توجت بلقب المونديال الأحد على حساب كرواتيا (4-2) من أصول أفريقية.
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وطالب مادورو فرنسا والقارة الأوروبية بالابتعاد عن "العنصرية" و"التمييز" بحق المهاجرين الافارقة والاميركيين اللاتينيين.
وقال: "أوقفوا العنصرية في أوروبا ضد الشعب الإفريقي، أوقفوا العنصرية ضد المهاجرين. آمل في أن تدرك فرنسا وأوروبا أننا نحن في الجنوب، الأفارقة والأميركيين اللاتينيين لدينا القيم والقوة".
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وأشاد مادورو بنظيره الروسي فلاديمير بوتين على تنظيم "أفضل كأس عالم في التاريخ"، على حد تعبير مادورو.
ويشار إلى أن حالة التوتر تسود العلاقة بين الرئيس مادور ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث يتهمه الأخير بـ"الديكتاتورية" ولا يعترف بإعادة انتخابه في 20 أيار/مايو الماضي.