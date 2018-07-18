أشهر بعد مأساة لاس فيغاس.. الفندق الذي شهد إطلاق النار يقاضي الضحايا

قامت شركة إم جي إم التي تملك وتدير فندق وكازينو ماندلاي باي في لاس فيغاس، الذي شهد حادثة إطلاق نار في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي راح ضحيتها 58 شخصأ وأصيب فيها700، برفع دعاوى قضائية على ألف من الناجين من الحادث، لإخلاء مسؤوليتها بشكل تام عن ما حصل .

الدعاوى التي رفعت أمام المحكمة الفدرالية تأتي بعد تسعة أشهر من حادثة إطلاق النار الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة، والتي قام فيها المهاجم وهو مقامر سابق بفتح النار من الطابق 32 من الفندق على حشد يحضر مهرجاناً موسيقياً، قبل أن ينهي عشر دقائق من إطلاق النار بإنهاء حياته هو الآخر.