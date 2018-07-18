قالت الشرطة النيجيرية إن ثمانية أعضاء مشتبه بهم في جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة، اعترفوا بالتورط في اختطاف نحو 270 فتاة من بلدة تشيبوك عام 2014.
نيجيريا تعتقل مشتبهين باختطاف فتيات تشيبوك
نيجيريا تعتقل مشتبهين باختطاف فتيات تشيبوك
وقال داميان تشوكو، مفوض الشرطة في ولاية بورنو: إن 22 من المشتبه في أنهم أعضاء في الجماعة المسلحة، من بينهم ثلاثة قادة، اعتقلوا في مواقع مختلفة في ولايتي يوبي وبورنو الشماليتين المجاورتين.
وحكمت السلطات النيجيرية هذا العام على عضوين مفترضين من جماعة بوكو حرام بالسجن لمدة 15 سنة و20 سنة، لدورهما في خطف فتيات تشيبوك. وكانت الإدانات جزءاً من محاكمات جماعية لأكثر من 1600 شخص يشتبه في أنهم أعضاء في التمرد.
وانتقدت جماعات حقوق الانسان جلسات المحكمة بسبب طبيعتها السرية، مع إجراء محاكمات أولية خلف أبواب مغلقة.
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وتسبب الاختطاف الجماعي للفتيات من مدرستهن في غضب عالمي، واسترعى الانتباه إلى الجماعة المسلحة، التي قتلت أكثر من 30 ألف شخص منذ عام 2009، في تمرد يهدف إلى إقامة دولة إسلامية في شمال شرق نيجيريا.
وتمكنت العديد من فتيات Chibok من الفرار في الساعات التي أعقبت اختطافهن، وأخريات تم إطلاق سراحهن في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك 82 تم إطلاق سراحهن في صفقة تبادل تضمنت العديد من الأعضاء الكبار المسجونين في بوكو حرام.
لكن ما يقارب المئة منهن ما زلن في عداد المفقودين وحالتهن غير معروفة.