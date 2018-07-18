الأمير هاري وميغان يزوران معرضاً لنلسون مانديلا في لندن

زار الأمير هاري وزوجته ميغان معرضاً أقيم بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد زعيم ورئيس جنوب أفريقيا الراحل نلسون مانديلا .
والتقى دوق ودوقة ساسكس مع أصدقاء وأسرة الزعيم الذي حارب التمييز العنصري في بلده وتوفي في عام 2013 ومنهم حفيدته زاماسوازي دلاميني مانديلا. وتحدثا أيضا مع أندرو ملانغيني الذي قضى قرابة ثلاثة عقود في سجن جزيرة روبن مع مانديلا.
وأقيم المعرض بأشكال متنوعة في أنحاء متفرقة من العالم منها ستة أسابيع في مجلس مدينة باريس عام 2013.
اقرأ أيضاً:
جنوب إفريقيا تصدر عملة ذهبية احتفالا بذكرى ميلاد مانديلا المئة
القصر الملكي البريطاني سيشهد أول حفل زواج مثلي الجنس
وقال سيلو هاتانغ الرئيس التنفيذي لمؤسسة نلسون مانديلا : "لندن كانت عاصمة الدولة المستعمرة لجنوب أفريقيا وفي نفس الوقت كانت مركز الكفاح العالمي ضد التمييز العنصري. كما كانت أيضا مقراً لبعض أكثر خطب نلسون مانديلا إلهاماً ".
كان الأمير هاري زار زنزانة مانديلا أثناء زيارة قام بها لجنوب أفريقيا في عام 2015.
والمعرض المقام في ساوثبانك سنتر في لندن مفتوح مجاناً للجمهور ومستمر حتى يوم 19 أغسطس/آب.
للمزيد على يورونيوز:
المشاهد الخمسة الأبرز في زفاف هاري وماركل
رقصات محلية تكريما لروح الزوجة السابقة لنلسون مانديلا