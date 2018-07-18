عضو بالكونغرس يتحدث عن خداع الممثل الساخر بارون كوهين له

عاد الممثل الكوميدي البريطاني ساشا بارون كوهين إلى التلفاز بعرض جديد بعنوان "من هي أمريكا؟" ما لبث أن بدأ بمواجهة العديد من الانتقادات.

وقال عضو جمهوري في الكونغرس تم تصويره لصالح المسلسل التلفزيوني الساخر وظهر داعماً لمخطط خيالي لتدريب الأطفال الصغار على استخدام الأسلحة، إنه ضحية "تزوير مريض" بعد ظهور أول حلقة من البرنامج.

وكان عضو الكونغرس في كاليفورنيا دانا روهراباشر واحد من اثنين من سياسيين جمهوريين تم تصويرهما في حلقة من برنامج "من هي أمريكا" ، الذي يسخر فيه الممثل البريطاني من الحياة السياسية والثقافية للولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب.

في الحلقة الأولى، التي تم بثها يوم الأحد15 تموز/ يوليو، طرح بارون كوهين نفسه كخبير إسرائيلي في مكافحة الإرهاب وطلب من عضوين في الكونغرس الأمريكي دعم برنامجه الإسرائيلي "كيندر جارديانز" الخيالي لتعليم الأطفال في الروضة كيفية استخدام الأسلحة النارية.

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وعندما سئلوا يوم الإثنين للتعليق ، قال روهراباشر في بيان: "يبدو أن العاملين على برنامج كوهين استخدموا لقطات من مقابلة قمت بتسجيلها في وقت سابق من هذا العام لصالح مؤسسة تلفزيونية إسرائيلية زائفة للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين للبلاد. في تلك المقابلة، التي لم تكن مع كوهين، تحدثت على نطاق واسع عن تدريب الشباب في سن مسؤولة في الدفاع عن النفس".

وقال "لم أؤيد في أي وقت تدريب الأطفال على التعامل مع السلاح. ولم تقدم لي هذه الفكرة بشكل مباشر. لو كان الأمر كذلك لكانت رفضت ذلك."

لم يستجب روهراباشر لطلب التعليق على ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات، وامتنعت شوتايم وبارون كوهين كذلك عن التعليق على تصريح روهراباش.

كما تم تصوير النائب جو ويلسون من كارولينا الجنوبية والسيناتور السابق ترينت لوت، ولم يرد ويلسون ولا لوت على طلبات التعليق.