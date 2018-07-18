حصل المغني البريطاني كليف ريتشارد على تعويض قدره 210 آلاف جنيه استرليني (273735 دولارا) بعد أن قضت المحكمة العليا في لندن بأن تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) انتهك خصوصيته ببث لقطات مصورة لمداهمة لمنزله قال المغني إنها أضرت بسمعته.
بقرار قضائي.. المغني كليف ريتشارد يحصل على تعويض من (بي بي سي)
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بقرار قضائي.. المغني كليف ريتشارد يحصل على تعويض من (بي بي سي)
ونشرت (بي.بي.سي) لقطات لمحققين يفتشون منزله في أغسطس آب 2014. وكان ريتشارد (77 عاما) في عطلة خارج المنزل.
وكان يجري التحقيق مع ريتشارد في مزاعم تتعلق باعتداءات جنسية على أطفال في الماضي لكن المحققين قالوا في عام 2016 إنه لن توجه إليه أي اتهامات نظرا لعدم كفاية الأدلة.
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وبعد قرار عدم توجيه اتهامات له رفع ريتشارد، الذي أكد خلال التحقيقات إنه برئ، دعوى قضائية ضد (بي.بي.سي) بسبب تغطيتها للقضية.
وقال القاضي أنتوني مان إن التلفزيون تعدى على خصوصيته "دون مبرر قانوني".