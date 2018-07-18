دعوى قضائية ضد مليادير أمريكي وصف غطاس أنقذ "فتية كهف" تايلاند بالشاذ

يعتزم أحد الغطاسين الذين شاركوا في إنقاذ الأطفال الذين كانوا محاصرين في كهف تايلاندي رفع دعوى قضائية ضد إيلون موسك، الملياردير ورئيس مجمع تيسلا وسبيس إكس الأمريكي بعد ان نعته بالشاذ جنسيا.

الغطاس البريطاني فيرنون أونوورث الذي رسم خريطة معظم الكهف التايلاندي الذي جرت فيه عملية إنقاذ الأطفال المحاصرين الأسبوع الماضي يُعتبر بطلا في تايلاند غير أن إيلون موسك وصفه بالشخص الذي يحب الاعتداء على الاطفال جنسيا عبر تغريدة في صفحته على تويتر.

وعندما سُئل فيرنون في تايلاند حول هذه الواقعة رد قائلا "لم أشاهد التغريدة بعد، لكن الناس أخبروني بها، والجميع بحاجة لمعرفة من هو هذا الرجل حقاً ..."

الملياردير الأمريكي حذف بسرعة تغريدته بعد الجدل الذي أثارته، ولكن الضرر حدث.

وأضاف فيرنون "لا أستطيع أن أجد الكلمات لأقول ما أشعر به تجاه هذا الرجل، لكن الأمر لم ينته."

هذه التغريدة الغريبة لإيلون موسك تسببت في تهاوى أسهم شركة تيسلا في البورصة، كما تعالت الأصوات التي تشكك في قدراته على تسيير المجمع.

انزلاق الرئيس التنفيذي لتيسلا للمنقذ البريطاني بهذه الطريقة جاءت على خلفية انتقاد الغطاس البريطاني لاختراع موسك الأخير: غواصة مصغرة اقترحها للمساعدة في إنقاذ الأطفال المحاصرين في الكهف.

وعلق فيرنون أونسورث على هذا الإختراع بقوله "إنها عملية دعاية فقط فالغواصة صلبة وطويلة جدًا ولن تتقدم أكثر من 50 متراً في الأقبية انطلاقا من نقطة الغوص"، وأضاف فيرنون "يمكنه أن يضع غواصته في مكان يؤلمه."

وكانت عملية الإنقاذ مرهقة وخطيرة للغاية وحشدت خبراء من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى أفراد الجيش وعلماء الكهوف من ذوي الخبرة العالية.

اقرأ المزيد على يورونيوز:

هذا وعلق 12 طفلا ومدربهم في الكهف وحدد موقعهم بعد ثمانية أيام من اختفائهم في الـ 23 يونيو/ حزيران وتم توفير كافة العتاد والإمكانيات لإنقاذهم في خضم خمسة ايام فقط واستغرقت عملية إنقاذهم ثلاثة أيام.

بعد مرور أسبوع، تقدم هؤلاء الأطفال بالشكر لأأبطالهم من أسرة المستشفيات حيث خضعوا للرعاية الصحية.