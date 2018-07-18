ملياردير أمريكي يعتذر عن وصف غطاس أنقذ "فتية كهف" تايلاند بالشاذ

اعتذر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن نعته أحد الغواصين الذين شاركوا في إنقاذ الفتية الذين علقوا بكهف في تايلاند بصحبة مدربهم بالشاذ وذلك بعدما اعلن الغواص عن نيته مقاضاة ماسك.

وقال ماسك: "أفعاله تجاهي لا تبرر أفعالي تجاهه ولذلك أعتذر للسيد فيرن أنزوورث وللشركات التي أمثلها. هذا الخطأ خطأي أنا وحدي".

وكان أنزوورث الذي شارك في إنقاذ الأطفال الذين كانوا محاصرين في كهف تايلاندي قد أعلن عن نيته رفع دعوى قضائية ضد إيلون ماسك، الملياردير ورئيس مجمع تيسلا وسبيس إكس الأمريكي بعد ان نعته بالشاذ جنسيا.

الغطاس البريطاني الذي رسم خريطة معظم الكهف التايلاندي الذي جرت فيه عملية إنقاذ الأطفال المحاصرين الأسبوع الماضي يُعتبر بطلا في تايلاند غير أن إيلون ماسك وصفه بالشخص الذي يحب الاعتداء على الاطفال جنسيا عبر تغريدة في صفحته على تويتر.

وعندما سُئل فيرنون في تايلاند حول هذه الواقعة رد قائلا "لم أشاهد التغريدة بعد، لكن الناس أخبروني بها، والجميع بحاجة لمعرفة من هو هذا الرجل حقاً ..."

الملياردير الأمريكي حذف بسرعة تغريدته بعد الجدل الذي أثارته، ولكن الضرر حدث.

وأضاف فيرنون "لا أستطيع أن أجد الكلمات لأقول ما أشعر به تجاه هذا الرجل، لكن الأمر لم ينته."

هذه التغريدة الغريبة لإيلون ماسك تسببت في تهاوى أسهم شركة تيسلا في البورصة، كما تعالت الأصوات التي تشكك في قدراته على تسيير المجمع.

انزلاق الرئيس التنفيذي لتيسلا للمنقذ البريطاني بهذه الطريقة جاءت على خلفية انتقاد الغطاس البريطاني لاختراع ماسك الأخير: غواصة مصغرة اقترحها للمساعدة في إنقاذ الأطفال المحاصرين في الكهف.

وعلق فيرنون أنزوورث على هذا الإختراع بقوله "إنها عملية دعاية فقط فالغواصة صلبة وطويلة جدًا ولن تتقدم أكثر من 50 متراً في الأقبية انطلاقا من نقطة الغوص"، وأضاف فيرنون "يمكنه أن يضع غواصته في مكان يؤلمه."

وكانت عملية الإنقاذ مرهقة وخطيرة للغاية وحشدت خبراء من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى أفراد الجيش وعلماء الكهوف من ذوي الخبرة العالية.

اقرأ المزيد على يورونيوز:

هذا وعلق 12 طفلا ومدربهم في الكهف وحدد موقعهم بعد ثمانية أيام من اختفائهم في الـ 23 يونيو/ حزيران وتم توفير كافة العتاد والإمكانيات لإنقاذهم في خضم خمسة ايام فقط واستغرقت عملية إنقاذهم ثلاثة أيام.

بعد مرور أسبوع، تقدم هؤلاء الأطفال بالشكر لأأبطالهم من أسرة المستشفيات حيث خضعوا للرعاية الصحية.