فنانون يوثقون لحظات إنقاذ "أطفال الكهف" في لوحة زيتية
اشتغل كبار الفنانين التايلانديين على لوحة زيتية الاثنين لتكريم أعوان مهمة الإغاثة التاريخية التي أنقذت 12 طفلا تايلنديا ومدربهم كانوا محاصرين في كهف غمرته مياه الأمطار بعد الفيضانات. اللوحة تضمنت كذلك صورة عون الإغاثة سامارن كونون الذي توفي أثناء مهمة الانقاذ.
ويبلغ طول هذه اللوحة 13 مترا ويتم عرضها أمام أرت بريدج شيانغ راي مبدئيا قبل بعد أن يتم نقلها إلى متحف ثام لووانغ.
ويشمل التصميم جميع المتطوعين الذين شاركوا في مهمة الإنقاذ، ويصور الأوقات المظلمة التي رافقت عملية الإنقاذ قبل الوصول وإنقاذ الأطفال.
وكان الأطفال الـ 12 ومدربهم قد خططوا لاستكشاف الكهف لمدة ساعة تقريباً بعد حصة تدريبية في كرة القدم في 23 يونيو/ حزيران المنصرم، لكن الأمطار الغزيرة حاصرتهم داخل الكهف.