الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة لأرامكو في الرياض والشركة تنفي

قال المسلحون الحوثيون في اليمن المتحالفون مع إيران إنهم هاجموا بطائرة دون طيار مصفاة تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية في الرياض الأربعاء في الوقت الذي قالت فيه الشركة إنها احتوت حريقا محدودا في المصفاة.
وقال تلفزيون المسيرة الذي يديره الحوثيون على تويتر "سلاح الجو المسير يستهدف مصفاة شركة أرامكو في الرياض".
ونقل التلفزيون عن متحدث عسكري حوثي قوله "إنجاز سلاح الجو المسير بداية قوية في مرحلة جديدة من ردع العدوان".
وقبيل إعلان تلفزيون المسيرة قالت أرامكو يوم إن فرقها للسيطرة على الحرائق والدفاع المدني السعودي تمكنت من احتواء حريق محدود شب في إحدى حاويات التخزين في مصفاتها بالعاصمة السعودية الرياض.
وأضافت أرامكو في تغريدة على تويتر أن الحريق لم يؤثر على أنشطة المصفاة ولم تحدث أي خسائر بشرية. وقالت إنها ستفتح تحقيقا للوقوف على أسباب الحريق.
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