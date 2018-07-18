الصين تندد بالحرب التجارية التي تشنها أمريكا وتصفها بقاتل الاقتصاد العالمي

حذرت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء من أن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة أصبحت أكبر "قاتل للثقة" في الاقتصاد العالمي وقالت إن العالم بأسره سيقاوم إذا واصلت واشنطن "تعنتها".

وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية للصحفيين في إفادة صحفية دورية إن الولايات المتحدة تختلق كافة أنواع المبررات لتحركاتها التجارية بما في ذلك تلك المتعلقة الأمن القومي.