ترامب يصر على "النتائج الكبيرة" لقمة هلسنكي رغم انتقادات أدائه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إنه كان هناك تفاهم جيد بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمتهما في فنلندا وإن "نتائج كبيرة ستتحقق".

وكتب ترامب على تويتر يقول "العديد من القيادات العليا لأجهزة المخابرات أعجبهم أدائي في المؤتمر الصحفي في هلسنكي. بحثت مع بوتين العديد من الموضوعات المهمة في اجتماعنا قبل ذلك. وتفاهمنا بشكل جيد وهو ما أزعج حقا العديد من الكارهين الذين كانوا يرغبون في رؤية مباراة ملاكمة. نتائج كبيرة ستتحقق".

وقال ترامب "كان اجتماع حلف الأطلسي في بروكسل بمثابة نصر مشهود مع إقدام الدول الأعضاء على توفير مليارات الدولارات الأخرى بوتيرة أسرع. والاجتماع مع روسيا ربما يثبت على المدى البعيد نجاحا أكبر. ستتحقق من ذلك الاجتماع أمور إيجابية كثيرة".