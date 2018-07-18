ترامب يلوح بفسخ (نافتا) وعقد اتفاقيتين تجاريتين منفصلتين مع المكسيك وكندا

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن بلاده قد تعقد اتفاقية منفصلة للتجارة مع المكسيك، وقد تتوصل إلى اتفاقية مع كندا في وقت لاحق. ما يزيد من الشكوك حول مستقبل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي تضم كلا من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والتي انتقدها ترامب في كثير من الأحيان.

وأوضح الرئيس الأمريكي أمام الصحافيين بعد اجتماع لأعضاء حكومته في البيت الأبيض أنه كان هناك "جلسات جيدة" مع المكسيك ومع الرئيس المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.