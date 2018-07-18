شاهد: مصرع شخصين في انهيار مبنى بنيودلهي

قالت الشرطة الهندية إن مبنى من ستة طوابق انهار قرب موقع بناء بمنطقة جريتر نوديا القريبة من نيودلهي اليوم الأربعاء مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن شخصين بينما يبحث رجال الإنقاذ عن مزيد من الأشخاص ربما لا يزالون محاصرين تحت الإنقاض.
وأضافت الشرطة أن المبنى الذي انهار في وقت متأخر من مساء الثلاثاء كان قد أنشئ قبل بضع سنوات ولم يكن يقطنه عدد كبير من السكان فيما يبدو.
وقال رام كومار المفتش العام للشرطة "انتشلنا جثتين من تحت الأنقاض ومن الصعب تحديد كم (جثة) أخرى هناك. لكن الناس في المنطقة يبلغوننا بأنه لا يوجد عدد كبير من الأسر انتقلت للإقامة في المبنى، وبأن عمال الإنشاء في الأغلب هم الذين يعيشون هناك".
وذكرت إحدى وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق أن ثمة مخاوف من أن يكون عدد المحاصرين 50 شخصا على الأقل.
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وتقول الشرطة والسكان إن انهيار المباني في الهند أكثر شيوعا خلال موسم الأمطار الحالي وإن وتيرته تزيد بسبب استخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات.
وقال مسؤولون إن نحو 100 شخص شاركوا في جهود الإنقاذ أثناء الليل باستخدام الروافع لإزالة الأنقاض.
وقال مكتب يوجي أديتياناث رئيس حكومة ولاية أوتار براديش في تغريدة على تويتر إن الأوامر صدرت إلى قوة التعامل مع الكوارث لتقديم كل المساعدات الممكنة والإمدادات الطبية للمصابين.