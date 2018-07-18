شاهد: مصرع شخصين في انهيار مبنى بنيودلهي

قالت الشرطة الهندية إن مبنى من ستة طوابق انهار قرب موقع بناء بمنطقة جريتر نوديا القريبة من نيودلهي اليوم الأربعاء مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن شخصين بينما يبحث رجال الإنقاذ عن مزيد من الأشخاص ربما لا يزالون محاصرين تحت الإنقاض.

وأضافت الشرطة أن المبنى الذي انهار في وقت متأخر من مساء الثلاثاء كان قد أنشئ قبل بضع سنوات ولم يكن يقطنه عدد كبير من السكان فيما يبدو.