وزارة العدل الأمريكية تطلب احتجاز روسية متهمة بالتجسس خشية هروبها

طلبت وزارة العدل الأمريكية من محكمة اتحادية يوم الأربعاء احتجاز الروسية ماريا بوتينا المتهمة بالتجسس لصالح الحكومة الروسية، انتظاراً لمحاكمتها، قائلة إنها من المحتمل أن تغادر البلاد قبل محاكمتها، ومن المرجح أن تناشد أشخاصاً في الحكومة الروسية لمساعدتها على الهرب.

طلب توظيف في الاستخبارات الروسية

وقالت الوزارة إن بوتينا كانت على اتصال بعملاء مخابرات روس، وكانت تحتفظ ببيانات للاتصال بعدد من العملاء الروس.