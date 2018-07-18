دول الساحل تعين قائداً جديداً لقوة محاربة المتطرفين غرب إفريقيا

قال متحدث باسم قوة مجموعة دول الساحل الخمس إن القوة العسكرية المكلفة بمحاربة المتشددين الإسلاميين في غرب إفريقيا اختارت قائداً جديداً بعد هجوم على مقرها الشهر الماضي أوقع قتلى.
وقال عبد السلام دياجانا المتحدث باسم القوة إن الاختيار وقع على الجنرال الموريتاني حنينا ولد سيدي خلال اجتماع للاتحاد الأفريقي في وقت سابق هذا الشهر ليحل محل الجنرال المالي ديديه داكو. وتضم القوة جنوداً من موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو.
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وقال المتحدث إن التغيير جاء رداً على هجوم يوم 29 يونيو/حزيران على مقر المجموعة في وسط مالي والذي قُتل فيه خمسة أشخاص وأعلنت جماعة على صلة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عنه. وقاد داكو المجموعة خلال العام الماضي منذ أن بدأت أولى عملياتها.
وقال المتحدث إن الاختيار وقع على الجنرال التشادي عمر بيكيمي ليكون نائباً لولد سيدي خلال قمة الاتحاد الأفريقي في موريتانيا.
وتنظر فرنسا الداعم الرئيس للقوة، التي يفترض أن يبلغ قوامها خمسة آلاف جندي في نهاية المطاف، باعتبارها جزء من استراتيجيتها لخفض قواتها البالغ قوامها أربعة آلاف جندي والمنتشرة في منطقة الساحل.
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لكن القوة واجهت صعوبات في وقف موجة هجمات شنها متشددون إسلاميون في الشهور الأخيرة منها هجوم في وقت سابق هذا الشهر في شمال مالي قُتل فيه أربعة مدنيين وأصيب أربعة جنود فرنسيين.
ومن المقرر أن تزور وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي المنطقة يومي الخميس والجمعة لبحث المجموعة وقوة برخان الفرنسية.